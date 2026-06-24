Good news: उन्नाव में 26 जून को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, बैंक बंद

मोहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज मोहर्रम की आठवीं तारीख है। बीती रात मातमी जुलूस निकाला गया। जिसमें शिया समुदाय के अकीदतमंद बड़ी संख्या में शामिल हुए। रास्ते में सभी अकीदतमंद 'हाय हुसैन' कहते चल रहे थे। इस्लामिक कैलेंडर की दसवीं तारीख को कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत दी थी। उनको याद किया गया। कर्बला में इमाम हुसैन की कुर्बानी से जुड़ी इस्लामी तकरीरें होती है। ‌इस मौके पर मातम-जुलूस निकाला और जाता है