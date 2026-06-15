उन्नाव में भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष और माननीय के बीच विवाद, नैनीताल होटल की जांच की मांग

Unnao BJP: उन्नाव में नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता एक माननीय के इर्द-गिर्द घूमती रही। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा ने 3 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा बताया। वहीं उनके पति भानु मिश्रा ने 'एक माननीय' के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोस्ती नगर में बना तालाब का पैसा विधायक निधि और नगर पालिका दोनों जगह से निकाला गया है। जबकि यह तालाब नगर पालिका क्षेत्र से बाहर बना है। इसके साथ ही भानु मिश्रा ने छमकनाली (गंगा नदी से निकली नहर) के रास्ते पर कब्जा, जवाहर खेड़ा में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बाग की फर्जी रजिस्ट्री कराने का मामला भी उठाया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पूरा मामला सदर नगर पालिका क्षेत्र का है।