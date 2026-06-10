खुशखबरी: उन्नाव में बेरोजगारों को नौकरी, 20 से 27 जून के बीच लगेगा 16 विकास खंडों में रोजगार मेला

जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जल जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही वर्दी का पैसा लिया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से रोजगार मेले में भाग लेने की अपील की है। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती होगी। जिन्हें जिले के अंदर और गैर जिले में भी भेजा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिले के बरोजगार युवकों के लिए सुनहरा अवसर है।