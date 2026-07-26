‘उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया एक्सप्रेस-वे’, उन्नाव में कोरारी के पास 5 से 7 मीटर धंसी सड़क, सपा ने उठाए सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई और सड़क बैठ गई। घटना कानपुर-लखनऊ लेन में हुई। सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत पैच वर्क शुरू कर दिया और यातायात को ज्यादा देर तक नहीं रोका। फिलहाल सड़क को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया है।