26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

‘उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया एक्सप्रेस-वे’, उन्नाव में कोरारी के पास 5 से 7 मीटर धंसी सड़क, सपा ने उठाए सवाल

Unnao News: उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही 4200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा बारिश के कारण धंस गया है।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Shaitan Prajapat

Jul 26, 2026

Unnao Greenfield Expressway Sinks

उन्नाव में ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे धंसा

Unnao Greenfield Expressway: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कानपुर से लखनऊ जाने वाला ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुए सिर्फ 12 दिन बीते थे कि कोरारी के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। करीब 5 से 7 मीटर लंबा हिस्सा नीचे बैठ गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और अब लोग निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं।

लगातार बारिश की वजह खिसक गई मिट्टी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई और सड़क बैठ गई। घटना कानपुर-लखनऊ लेन में हुई। सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत पैच वर्क शुरू कर दिया और यातायात को ज्यादा देर तक नहीं रोका। फिलहाल सड़क को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया है।

वीडियो शेयर सपा ने बोला हमला

समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करके बनाई गई इस परियोजना की शुरुआत से ही गुणवत्ता पर शक था। उद्घाटन के इतने कम दिनों में सड़क का धंसना इसी बात की पुष्टि करता है। उन्होंने मांग की है कि निर्माण एजेंसियों की पूरी कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।


ये एक्सप्रेसवे यातायात के लिए बेहद जरूरी है। लोग लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी समस्या आ जाना चिंता बढ़ा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर बारिश में ही सड़क बैठने लगे तो आगे क्या होगा? क्या निर्माण में कहीं कोई कमी रह गई? क्या मिट्टी टेस्टिंग या अन्य मानक ठीक से फॉलो नहीं किए गए?

मरम्मत का काम जारी

अधिकारियों का कहना है कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ है और मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इसकी असली वजह क्या थी, इसकी तकनीकी जांच करवाता है या नहीं। ऐसी घटनाएं आम लोगों के मन में सड़क निर्माण को लेकर संदेह पैदा करती हैं।

डबल इंजन सरकार में धूम-धड़ाके से निकलेगी कांवड़ यात्रा: इटावा-मैनपुरी में सपा पर बरसे सीएम योगी, दिए 1286 करोड़ के तोहफे

ये भी पढ़ें
सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री, फोटो सोर्स- X मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 05:51 pm

Published on:

26 Jul 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / ‘उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया एक्सप्रेस-वे’, उन्नाव में कोरारी के पास 5 से 7 मीटर धंसी सड़क, सपा ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: डीएम की बड़ी कार्रवाई, फर्म पर मुकदमा, एक निलंबित

डीएम की बड़ी कार्रवाई, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
उन्नाव

‘ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता’, BJP विधायक अनिल सिंह बोले-सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों पर विचार करना जरूरी

BJP MLA Anil Singh targeted brij bhushan sharan singh know what he said
उन्नाव

Unnao Property Dispute Case: उन्नाव में प्लॉट रजिस्ट्री से पहले पति को जिंदा जलाने का आरोप, मौत से पहले पत्नी का लिया नाम

Unnao News Unnao Property Dispute Unnao Crime News
उन्नाव

‘बातों में उलझाया और बदल लिया ATM’, उन्नाव पुलिस ने दबोचा शातिर क्रिमिनल, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

11 अधिकारियों का स्थानांतरण: उन्नाव में नवागत उप जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी, फाल्गुनी सिंह सफीपुर SDM

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.