डबल इंजन सरकार में धूम-धड़ाके से निकलेगी कांवड़ यात्रा: इटावा-मैनपुरी में सपा पर बरसे सीएम योगी, दिए 1286 करोड़ के तोहफे

Chief Minister Yogi Adityanath: इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। आज डबल इंजन की सरकार में कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इसके बाद सावन महीना शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने दी जाएगी। शिव भक्तों के जाने पर दंगा हो जाएगा। शंख और घंटा बजाने ही नहीं देते थे। ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को केसरिया या भगवा कपड़े से जन्मजात दुश्मनी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा और मैनपुरी में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। ‌