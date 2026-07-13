‘मैं हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा’, उन्नाव में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस के उद्घाटन पर नितिन गडकरी का बड़ा दावा

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर नितिन गडकरी ने कहा- 45 मिनट में कानपुर से लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही लखनऊ से सीतापुर भी 50 मिनट में पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा- मैं हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। गडकरी ने बताया कि किसान पथ पर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इसके डिजाइन योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को दिखाकर अंतिम रूप दिया जाएगा।