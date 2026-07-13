काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से रास्ता निकालने का दिया आदेश, मुस्लिम पक्ष बोला- आमंत्रण बाध्यकारी नहीं

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए नोटिस के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजा गया आमंत्रण बाध्यकारी नहीं है और मसाजिद कमेटी ने फैसला लिया है कि 14 जुलाई को होने वाली बैठक में वह शामिल नहीं होगी। यासीन ने कहा है कि लाखों मुकदमों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत का गठन किया है और ऐसे मामलों को आपसी सहमति से निपटने का निर्देश दिया है। इनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निमंत्रण बाध्यकारी नहीं है और इस वजह से मुस्लिम पक्ष ने फैसला लिया है कि वह इस आमंत्रण में शामिल नहीं होगा।