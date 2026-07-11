वाराणसी में आसमानी पहरा! फाइटर जेट्स की गर्जना से घरों से बाहर निकले लोग, जानें क्या है कारण

इधर वायु सेवा के जेट्स के उड़ान भरने के बाद उनकी गर्जना वाराणसी समेत चंदौली तक सुनाई देती रही। घाट के किनारे लोगों के बीच यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तीनों विमान अलग-अलग दिशा से उड़ कर आ रहे थे और नमो घाट के ऊपर चक्कर लगाते हुए गुजर रहे थे। तीनों फाइटर जेट्स की रफ्तार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, इस मामले में प्रशासनिक तौर पर या वायु सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इस एयर शो के लिए सभी घाट पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, गंगा के उसे पर रेती पर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन स्थान चिन्हित कर लोगों के बैठने की व्यवस्था में जुटा हुआ है।