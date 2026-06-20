काशी के एयर शो में जुटेगी लाखों की भीड़, देव दिवाली जैसा होगा नजारा, 84 घाटों पर विशेष इंतजाम

अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाले भव्य एयर शो के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को एयरफोर्स ने अवगत कराया है। नमो घाट पर करीब 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन के मुताबिक, एयर शो के दौरान नमो घाट से अस्सी घाट के बीच और गंगा पार रेती तक देव दीपावली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन अस्सी घाट पर 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक घाट पर 10 से 20 हजार लोगों के जुटने की संभावना जिला प्रशासन ने जताई है। यही नहीं गंगा के पार डोमरी के आसपास भी लोगों को बैठए जाने की व्यवस्था की जा रही है।