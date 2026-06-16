वाराणसी में अजगैब शहीद मस्जिद के बाद गंज शहिदा मस्जिद की बारी, गिराने के लिए नोटिस चस्पा

दरअसल, काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक मॉडल स्टेशन रूप के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां एक ही स्थान से बस, ट्रेन और हेलीकाप्टर की सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर अतिक्रमण की गई जमीन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। इससे पहले काशी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित अजगैब शहिद मस्जिद को बुलडोजर की मदद से गिराया गया था। इसके बाद अब गंज शहिदा मस्जिद को गिराने की तैयारी की जा रही है। मस्जिद के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 20 जून की तारीख दी गई है।