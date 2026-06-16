16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में अजगैब शहीद मस्जिद के बाद गंज शहिदा मस्जिद की बारी, गिराने के लिए नोटिस चस्पा

Varanasi news। Kashi railway station : काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित गंज शहिदा मस्जिद को गिराने की तैयारी की जा रही है। मस्जिद के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है..

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 16, 2026

Kashi railway station

AI image (chatgpt)

Model Railway station Kashi: काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। यहां स्थित एक और मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया तेजी पर है। इसको लेकर मस्जिद के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के अनुसार, 20 जून तक इसे खाली करने को कहा गया है, जिसके बाद इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाएगा।

दरअसल, काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक मॉडल स्टेशन रूप के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां एक ही स्थान से बस, ट्रेन और हेलीकाप्टर की सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर अतिक्रमण की गई जमीन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। इससे पहले काशी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित अजगैब शहिद मस्जिद को बुलडोजर की मदद से गिराया गया था। इसके बाद अब गंज शहिदा मस्जिद को गिराने की तैयारी की जा रही है। मस्जिद के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 20 जून की तारीख दी गई है।

रेलवे ने लगाया नोटिस

नोटिस के अनुसार, 20 जून तक मस्जिद को खाली करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा कि यह नोटिस रेल प्रशासन ने लगाया है और इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। नोटिस चस्पा करने के अलावा रेल प्रशासन ने इसकी वीडियो ग्राफी भी कराई है। नोटिस में लिखा है कि यह भूमि रेलवे की संपत्ति है और विकास कार्य के लिए इसे खाली करने की जरूरत है।

रेलवे द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने के बाद जिला प्रशासन अपने स्तर पर इस मामले की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। वहीं, पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखना के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 20 जून का समय नजदीक आने वाला है, इस वजह से यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं, रेलवे प्रशासन जिला प्रशासन के साथ मिलकर परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटा हुआ है।

हटाई गई थी 200 साल पुरानी मस्जिद

गौरतलब है कि राजघाट क्षेत्र में स्थित अजगैब शहिद मस्जिद व मजार, इसके साथ ही हनुमान मंदिर को भी बीते दिनों जिला प्रशासन ने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर हटवा दिया था। बताया जा रहा है कि आजगैब शहीद मस्जिद 200 साल पुरानी थी, जिसे चंद मिनट में ही जमीनदोज कर दिया गया था। वहीं, अब दूसरी मस्जिद के ऊपर नोटिस चस्पा किए जाने के बाद यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

मरम्मत के लिए बंद हो रहा राजघाट पुल, कट जाएगी वाराणसी-चंदौली की कनेक्टिविटी! इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

ये भी पढ़ें
Rajghat bridge varanasi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 08:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में अजगैब शहीद मस्जिद के बाद गंज शहिदा मस्जिद की बारी, गिराने के लिए नोटिस चस्पा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘चंपत राय ने अयोध्या में 24 करोड़ में खरीदी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, उप-जिलाधिकारी ने बताया नजूल की जमीन’, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप

Aap mp sanjay singh
वाराणसी

NEET पेपर लीक मामले पर अपना दल (कमेरावादी) का प्रदर्शन, वाराणसी पहुंची पल्लवी पटेल, पुलिस ने हिरासत में लिया

Pallavi patel detained
वाराणसी

वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

Varanasi crime news
यूपी न्यूज

वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली बसों का बदलेगा स्थान, बंद हुआ लहरतारा स्टैंड का गेट

Varanasi bus stand
वाराणसी

सिल्क साड़ी के पैकेट में गांजा! असम से आई खेप को STF ने पकड़ा, कूरियर से पहुंचा था वाराणसी

Up stf workout
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.