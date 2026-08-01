BLW ने रचा इतिहास: एक माह में 65 विद्युत रेल इंजन का किया निर्माण, तोड़ा अपना ही पुराना रिकॉर्ड

बरेका की स्थापना से अब तक कुल 11,445 रेल इंजनों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें 3,109 विद्युत रेल इंजन शामिल हैं। लगातार बढ़ती उत्पादन क्षमता के चलते बरेका भारतीय रेल की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की अवधारणा को साकार करते हुए बरेका अब तक 11 देशों को 182 रेल इंजनों का निर्यात कर चुका है। इनमें मोजाम्बिक, म्यांमार, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, बांग्लादेश, माली, सेनेगल, अंगोला, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इससे भारत की विनिर्माण क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।