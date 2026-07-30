वाराणसी में मंडराया बाढ़ का खतरा! उफान के बीच सभी नावों के संचालन पर रोक

एक नाविक ने कहा कि अभी बहुत तेज हवा चल रही है। इसी वजह से मां गंगा में लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने हमें रोक दिया है। कहा है कि जब लहरें थोड़ी शांत हो जाएंगी और हवा कम हो जाएगी, तब ही नावें चलाई जा सकेंगी। दूसरे नाविक ने बताया कि सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि नावें बारिश के कारण नहीं रोकी गई हैं। नावें हवा के कारण बंद की गई हैं। हवा काफी तेज चल रही है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी तरह की नावों को बंद कर दिया गया है। जैसे ही हवा कम होगी, बैठक करके और चर्चा के बाद नावों को फिर से शुरू किया जाएगा।