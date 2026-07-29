‘मुस्लिम समाज ने किया गुरु वंदन’, गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी से दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर

कार्यक्रम में मौजूद जाकिर हुसैन ने बताया कि वह पिछले कुछ वर्षों से बालक दास महाराज से जुड़े हुए हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि गुरु हमेशा समाज में एकता, समरसता और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन देश, संस्कृति और विरासत सभी की साझा है। उनका मानना है कि सामाजिक दूरी कम करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सभी समुदायों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।