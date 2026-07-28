सावन में विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक का लोटा प्रतिबंधित, सात द्वार से होगा कांवड़ियों का प्रवेश, एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन की व्यवस्था

मंदिर प्रशासन ने विश्वनाथ धाम में पांच चिकित्सा सहायता केंद्र और मेडिकल कैंप का स्थापना भी किया है, जिसमें मुख्य मंदिर के परिसर, शंकराचार्य चौक, मल्टीपरपज हॉल के बाहर, एनडीआरएफ के मेडिकल कैंप, जलपान केंद्र के निकट, मंदिर प्रशासन द्वारा निशुल्क एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य चिकित्सालय का निर्माण किया गया है। वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19 स्थान पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को ओआरएस और ग्लूकोज का घोल भी दिया जाएगा। धूप की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसके लिए अस्थाई और स्थाई शेड की भी व्यवस्था की गई है।