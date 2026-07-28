IMD Orange Alert: अगले तीन घंटे प्रयागराज, रायबरेली, उन्नाव सहित 14 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी

IMD Alert: मौसम विभाग में अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, उन्नाव, शाहजहांपुर, रायबरेली, कन्नौज, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, अमेठी, कानपुर देहात और कानपुर नगर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी गई है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। 3 अगस्त तक प्रयागराज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है।