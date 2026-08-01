‘संसद में राम मंदिर का नाटक पड़ा भारी!’ राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर FIR दर्ज, काशी के संतों ने की थी शिकायत

Pappu Yadav Protest in Parliament: संसद भवन परिसर में राम मंदिर चोरी प्रकरण के मामले को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। इसी बीच काशी के संत समाज ने भी इस पर नाराज की जाहिर की है। काशी के संत समाज ने सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।