1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

‘संसद में राम मंदिर का नाटक पड़ा भारी!’ राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर FIR दर्ज, काशी के संतों ने की थी शिकायत

Varanasi News: संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी का नाटक करना कांग्रेस नेताओं और सांसदों को भारी पड़ गया है। काशी के संतों ने तीन सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 01, 2026

Varanasi news

Pc-Patrika

Pappu Yadav Protest in Parliament: संसद भवन परिसर में राम मंदिर चोरी प्रकरण के मामले को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। इसी बीच काशी के संत समाज ने भी इस पर नाराज की जाहिर की है। काशी के संत समाज ने सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी का नाटक करना कांग्रेस नेताओं और सांसदों को भारी पड़ गया है। देश में अलग-अलग स्थान पर सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में तीन सांसदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक दास की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। काशी के संतों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी।

संसद भवन परिसर में किया गया था नाटक

बता दें कि शुक्रवार को संसद भवन परिसर में पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे थे। वहीं, इस दान पेटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंदा डाला था। इसके बाद चोरी पकड़े जाने का नाटक किया गया और अवधेश प्रसाद समेत कई सांसदों ने सांकेतिक रूप से सांसद पप्पू यादव की पिटाई की थी। इस मामले ने जब तूल पकड़ तो काशी के सांसदों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की।

जगद्गुरु बालक दास ने बताया है कि इस मामले में डीसीपी काशी गौरव बंसवाल से मिलकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि डीसीपी से मुलाकात करने के बाद तहरीर की कॉपी उन्हें सौंप गई थी। बालक दास ने आरोप लगाया है कि संसद में जिस तरह का कृत्य किया गया, उससे पूरे सनातन और भगवान राम का अपमान हुआ है।

भगवा और भगवान का अपमान

उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर में सांसद पप्पू यादव पुजारी का भेष धारण करके भगवान, संत समाज और भगवा वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह का कृत्य किया गया उसे कोई भूल नहीं सकता। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद पप्पू यादव में हिम्मत है तो टोपी लगाकर इस तरह का कृत्य करके देखें। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करना विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बन गया है।

भगवा पहनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, BJP बोली- सपा और कांग्रेस मिलकर राम मंदिर के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं

ये भी पढ़ें
Ram Mandir

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 05:01 pm

Published on:

01 Aug 2026 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘संसद में राम मंदिर का नाटक पड़ा भारी!’ राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर FIR दर्ज, काशी के संतों ने की थी शिकायत

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BLW ने रचा इतिहास: एक माह में 65 विद्युत रेल इंजन का किया निर्माण, तोड़ा अपना ही पुराना रिकॉर्ड

Blw news
वाराणसी

वाराणसी में मंडराया बाढ़ का खतरा! उफान के बीच सभी नावों के संचालन पर रोक

Ganga River Water Level
वाराणसी

‘मुस्लिम समाज ने किया गुरु वंदन’, गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी से दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर

guru purnima 2026 varanasi ganga jamuni tehzeeb muslim devotees guru puja
वाराणसी

कार सवार युवक ने वाराणसी में 10 हजार के विवाद में 3 को मारी जोरदार टक्कर, एक नहीं तीन बार कुचलने का प्रयास, पुलिस बनी रही मूकदर्शक

Varanasi crime news
वाराणसी

मंदिर में की शादी, वाराणसी में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे युवक, फिर चाकू गोदकर एक ने की दूसरे की हत्या

Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.