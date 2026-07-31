भगवा पहनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, BJP बोली- सपा और कांग्रेस मिलकर राम मंदिर के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर संसद के बाहर सियासी माहौल गरमा गया। सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर संसद में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे सनातन और भगवान राम की आस्था का अपमान बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष ने राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से भगवान राम और सनातन का अपमान करता रहा है। उन्होंने कहा कि अब वही लोग पिछले कुछ दिनों से खुद को भगवान राम का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर संतों, भगवा और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया।