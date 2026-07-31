भगवा पहनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, BJP बोली- सपा और कांग्रेस मिलकर राम मंदिर के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय (IANS Photo)
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर संसद के बाहर सियासी माहौल गरमा गया। सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर संसद में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे सनातन और भगवान राम की आस्था का अपमान बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष ने राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से भगवान राम और सनातन का अपमान करता रहा है। उन्होंने कहा कि अब वही लोग पिछले कुछ दिनों से खुद को भगवान राम का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर संतों, भगवा और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया।
मंत्री मनोज पांडेय ने पप्पू यादव के भगवा पहनकर प्रदर्शन करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये लोग लगातार भगवान राम और सनातन का अपमान करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लंबे समय से भगवान राम को गाली देते आ रहे हैं अब, पिछले 15 दिनों से वे भगवान राम के भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत सबके सामने है।
भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर बंटवारे तक, और बंटवारे से लेकर आज तक, कांग्रेस और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने संतों, भगवा और सनातन का अपमान किया है। जिस तरह उन्होंने अपने विरोध-प्रदर्शन में भगवान राम और दान का जिक्र करके और कालनेमि जैसा व्यवहार करके सनातन का अपमान करने की कोशिश की, वह निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार संतों, भगवा और सनातन पर हमला करता रहा है और राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ पप्पू यादव की हरकतें नहीं हैं। यह मामला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर राम मंदिर के नाम पर सनातन का अपमान करने का है। क्या देश के संत और सनातन को मानने वाले इसे बर्दाश्त करेंगे? यह भारत में सनातनियों को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग