Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर मामले में असल में क्या हुआ और कैसे हुआ? राजद सांसद मीसा भारती ने साधा निशाना

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद में साधु के वेश में किए गए विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ट्रस्ट सदस्य की वेशभूषा में संसद पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी के आरोप लगे हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मुद्दे को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया।