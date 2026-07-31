UP Mafia News: यूपी के 4 बड़े माफिया ढेर, लेकिन उनकी पत्नियां अब भी फरार, पुलिस ने रखा लाखों का इनाम, फिर भी पकड़ से क्यों हैं दूर?

यूपी में माफिया पतियों की मौत के बाद से फरार हैं उनकी पत्नियां (फाइल)
UP Most Wanted Women:उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर लगातार कार्रवाई के बावजूद कुछ बड़े नामों के परिवार अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हाल ही में बांदा जेल में मारे गए माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य के दो बड़े माफियाओं की पत्नियां, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और मारे जा चुके गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, लंबे समय से फरार हैं। दोनों पर कई गंभीर मामलों में आरोप हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है।
हाल ही में अफशां अंसारी के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके नाम पर जारी रिवॉल्वर का लाइसेंस तो मिला, लेकिन उससे जुड़ा हथियार रिकॉर्ड से गायब है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हथियार के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी की गई हो सकती है। इसी आधार पर उनके खिलाफ नया केस दर्ज किया गया है।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार हैं। पुलिस का दावा है कि वह हत्या की साजिश में शामिल थीं। प्रयागराज पुलिस कई बार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे चुकी है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस ने अफशां अंसारी और शाइस्ता परवीन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके अलावा अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी जैनब फातिमा पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।
इन मामलों की जांच केवल उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की संपत्तियों, रिश्तेदारों और संपर्कों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करना प्राथमिकता है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि लगातार चल रही जांच और दबिश के जरिए जल्द ही इन फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा।
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