UP Mafia News: यूपी के 4 बड़े माफिया ढेर, लेकिन उनकी पत्नियां अब भी फरार, पुलिस ने रखा लाखों का इनाम, फिर भी पकड़ से क्यों हैं दूर?

UP Most Wanted Women:उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर लगातार कार्रवाई के बावजूद कुछ बड़े नामों के परिवार अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हाल ही में बांदा जेल में मारे गए माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य के दो बड़े माफियाओं की पत्नियां, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और मारे जा चुके गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, लंबे समय से फरार हैं। दोनों पर कई गंभीर मामलों में आरोप हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है।