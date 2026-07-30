पहले महिला आरक्षण, फिर पेपर लीक कानून, अब वंदे मातरम बिल: डिंपल यादव बोलीं- यही विधेयक बार-बार क्यों ला रही है सरकार

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद से पहले ही पारित हो चुके वंदे मातरम विधेयक को दोबारा लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इसमें कुछ संशोधन कर इसे फिर से सदन में पेश कर रही है। डिंपल यादव ने पूछा कि आखिर एक ही विधेयक को बार-बार क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पहले महिला आरक्षण विधेयक को दोबारा लाया गया। इसके बाद पेपर लीक कानून में संशोधन विधेयक फिर पेश किया गया और अब वंदे मातरम विधेयक को भी दोबारा लाया जा रहा है।