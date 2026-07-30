30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

पहले महिला आरक्षण, फिर पेपर लीक कानून, अब वंदे मातरम बिल: डिंपल यादव बोलीं- यही विधेयक बार-बार क्यों ला रही है सरकार

Dimple Yadav: वंदे मातरम विधेयक से लेकर सपा सांसद डिंपल यादव और आनंद भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने पूछा, बार-बार वही विधेयक क्यों लाया जा रहा है, वहीं आनंद भदौरिया ने प्रदेश में जाति के आधार पर एनकाउंटर होने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Jul 30, 2026

Dimple Yadav

सपा सांसद डिंपल यादव (IANS Photo)

Uttar Pradesh News: संसद में वंदे मातरम विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि संसद से पारित हो चुके विधेयक को बार बार लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले महिला आरक्षण विधेयक, इसके बाद पेपर लीक कानून में संशोधन किया गया और अब वंदे मातरम विधेयक को दोबारा लाया जा रहा है। वहीं, सपा सांसद आनंद भदौरिया ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को अपराध और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा।

बार-बार वही विधेयक क्यों ला रही सरकार

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद से पहले ही पारित हो चुके वंदे मातरम विधेयक को दोबारा लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इसमें कुछ संशोधन कर इसे फिर से सदन में पेश कर रही है। डिंपल यादव ने पूछा कि आखिर एक ही विधेयक को बार-बार क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पहले महिला आरक्षण विधेयक को दोबारा लाया गया। इसके बाद पेपर लीक कानून में संशोधन विधेयक फिर पेश किया गया और अब वंदे मातरम विधेयक को भी दोबारा लाया जा रहा है।

'प्रदेश में जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं'

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की, हर दिन हत्याएं होती हैं, हर दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं और जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं। क्या आप इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है

जनता को न्याय नहीं, धमकियां मिल रही हैं- डिंपल यादव

सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश आएंगे तो देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की कितनी घटनाएं हुई हैं। हाथरस, गाजीपुर और ऐसी कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं। पीड़ित परिवार और पीड़िताएं न्याय के लिए भटकने को मजबूर हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।

राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव: बोले- 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, फिर भी कोई गिरफ्तार नहीं

ये भी पढ़ें
UP Election

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

DIMPLE YADAV

up news

UP News Hindi

Updated on:

30 Jul 2026 06:56 pm

Published on:

30 Jul 2026 06:56 pm

Hindi News / UP News / पहले महिला आरक्षण, फिर पेपर लीक कानून, अब वंदे मातरम बिल: डिंपल यादव बोलीं- यही विधेयक बार-बार क्यों ला रही है सरकार

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Row: अवैध निर्माण मामले में आरोपी की पत्नी को राहत! ADA ने दस्तावेज देने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय

Lavkush Mishra property
अयोध्या

Ram Mandir Row: अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- श्रद्धा में सेंधमारी करने वाले रामघाती, पोस्ट से मचा सियासी भूचाल

अखिलेश यादव फोटो सोर्स पत्रिका
कन्नौज

देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, 12 हिरासत में

Ambedkar Statue
देवरिया

UP Rains: मौसम विभाग की नई चेतावनी, 1 अगस्त से फिर पलटेगा मौसम, इन संभाग में होगी झमाझम बारिश

बारिश की सांकेतिक तस्वीर फोटो सोर्स पत्रिका
नोएडा

रामधन की चोरी हो गई, ये महापाप है: अखिलेश यादव बोले- भाजपा सिर्फ अपने लोगों की जेब भरने का काम करती है

अखिलेश यादव फोटो सोर्स पत्रिका
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.