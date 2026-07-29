राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव: बोले- 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, फिर भी कोई गिरफ्तार नहीं

Akhilesh Yadav: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों को कार्रवाई का आदेश किसने दिया था। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में शामिल लोगों को बचा रही है।