‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी माफी’, दानिश आजाद ने कानून को सराहा, अखिलेश ने पूछा- कितनों पर हुई कार्रवाई?

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि यदि सरकार से जुड़े लोग ही ऐसे मामलों में शामिल होंगे तो कानून से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार संसद में स्पष्ट रूप से कह देती कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो विवाद की स्थिति नहीं बनती।