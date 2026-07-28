28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UPTET Result 2026 Update: यूपी टीईटी रिजल्ट जल्द होगा जारी, इन आसान स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

UPESSC UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। परीक्षा में शामिल 17 लाख उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jul 28, 2026

यूपीटीईटी परिणाम 2026, यूपी टीईटी परिणाम तिथि, यूपीटीईटी स्कोरकार्ड, UPTET Result 2026, UP TET Result Date, UPTET Scorecard, UPESSC, Upessc up gov in, Upessc uptet

UP TET Result 2026 (Image- Official Website)

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के नतीजों का इंतजार अब किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जुलाई के अंतिम सप्ताह में UP TET का परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी में है। नतीजे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का लिंक एक्टिव होते ही अपना स्कोरकार्ड सीधे डाउनलोड कर सकेंगे।

17 लाख उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

आयोग की ओर से यूपी टीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई, 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में संपन्न हुई थी। इस अहम पात्रता परीक्षा में लगभग 17 लाख उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा की आधिकारिक आंसर की 8 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी।

पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी?

यूपी टीईटी परीक्षा पास करने के लिए हर वर्ग के अनुसार कटऑफ पहले से ही तय कर दी गई है। जनरल यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 60 फीसदी अंक लाने होंगे जिसका मतलब है कि 150 में से 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 55 फीसदी अंक यानी 150 में से 82 अंक हासिल करने होंगे तभी वे क्वालीफाई माने जाएंगे।

UPTET Result 2026 ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

  • परिणाम जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर UPTET Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स डालकर सबमिट करें।
  • आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • इसे ध्यान से चेक करें और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
  • सभी उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी घर पर स्कोरकार्ड नहीं भेजा जाएगा इसे केवल ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

क्या रिजल्ट और फाइनल आंसर की साथ होगी जारी?

यूपी टीईटी 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की एक साथ या आगे पीछे जारी होने की पूरी संभावना है। नियम के मुताबिक आयोग पहले आपत्तियों की जांच कर फाइनल आंसर की जारी करता है और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अभी तक परिणाम घोषित करने की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, 15 IPS अफसरों का हुआ तबादला

ये भी पढ़ें
Lucknow New Police Commissioner, यूपी IPS तबादले, तरुण गाबा, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, पीयूष मोर्डिया, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर, अशोक मुथा, यूपी पुलिस, UP IPS Transfer, Tarun Gaba, Lucknow Police Commissioner, Piyush Mordia, Prayagraj Police Commissioner, Ashok Mutha, UP Police,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Exam

result

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 08:15 pm

Published on:

28 Jul 2026 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UPTET Result 2026 Update: यूपी टीईटी रिजल्ट जल्द होगा जारी, इन आसान स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में बंद हो गए 22 हजार प्राइमरी स्कूल, CM के गोरखपुर में 500 ताले! अखिलेश यादव का मोदी-योगी सरकार पर बड़ा हमला

Akhilesh Yadav
यूपी न्यूज

Former UP Minister Death: विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानक राम भुर्जी, मौत से मचा हड़कंप

Former UP Minister Death
लखनऊ

गृह सचिव का पद भी संभाल चुके हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर IPS तरुण गाबा; जानिए किन-किन पदों पर रहे तैनात

ips tarun gaba lucknow police commissioner work history and profile
लखनऊ

‘दंगे भड़काने और नफरत फैलाने के अलावा इन्होंने किया क्या?’ संगीत सोम पर भड़के UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

Ajay Rai
लखनऊ

UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, 15 IPS अफसरों का हुआ तबादला

Lucknow New Police Commissioner, यूपी IPS तबादले, तरुण गाबा, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, पीयूष मोर्डिया, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर, अशोक मुथा, यूपी पुलिस, UP IPS Transfer, Tarun Gaba, Lucknow Police Commissioner, Piyush Mordia, Prayagraj Police Commissioner, Ashok Mutha, UP Police,
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.