‘दंगे भड़काने और नफरत फैलाने के अलावा इन्होंने किया क्या?’ संगीत सोम पर भड़के UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

आपको बता दे ​बीजेपी नेता संगीत सोम ने आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपये और गरीबों की हजारों एकड़ जमीन हड़पकर एक यूनिवर्सिटी बनाई है। यह शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आजम खान का अपना घर बन गई हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में​ शिक्षा का कार्य नहीं होता है। उन्होंने दावा किया है कि यह यूनिवर्सिटी आतंकवाद पैदा करती है।उस स्थान पर एक एक ईंट तोड़ी जाएगी। वहां गरीबों के लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की सरकार को मतलब सिर्फ दंगे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में अतीक अहमद और मुख्यार अंसारी जैसे लोगों को दबदबा था।