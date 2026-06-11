बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही हॉरर फिल्म ‘Obsession’ की OTT रिलीज टली, जानें इस देरी का क्या है कारण

Obsession OTT Release: इन दिनों करी बार्कर की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' की हर तरफ चर्चा हो रही हैं. जिसे तकरीबन 7 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक सफलता बन गई है। इस फिल्म ने हॉरर फिल्मों के ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए लगातार वीकेंड पर अपनी कमाई बढ़ाई और इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हालांकि, अब फिल्म लवर्स इस बात को जानने के लिए बेताब हैं कि 'ऑब्सेशन' OTT पर कब आएगी। जानें इस देरी का क्या है कारण?