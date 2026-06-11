धक-धक गर्ल की फिल्म देख फैन हुईं देसी गर्ल, प्रियंका चोपड़ा ने ‘मां बहन’ पर लुटाया प्यार

Priyanka Chopra On Madhuri Dixit Movie Maa-Behen: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने दर्शकों के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों का भी दिल जीत लिया है। तीन महिलाओं की कहानी और समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारने वाली फिल्म ‘मां बहन’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब इस फिल्म की तारीफ करने वालों की सूची में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम भी जुड़ गया है।