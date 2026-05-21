तमिलनाडु के सीएम विजय की नई कैबिनेट, कांग्रेस की एंट्री, नए चेहरे और बदले वित्त मंत्री भी 

कैबिनेट में जिन नेताओं को शामिल किया गया है, उनमें श्रीनाथ (तुत्तुकुड़ी), कमली एस. (अविनाशी), सी. विजयलक्ष्मी (कुमारपालयम), आरवी रंजीतकुमार (कांचीपुरम), विनोद (कुंभकोणम), राजीव (तिरुवाडानै), बी. राजकुमार (कडलूर), वी. गांधीराज (अरक्कोणम), मदन राजा पी. (ओट्टापिडारम), जगदेश्वरी के. (राजपालयम) और एम. विजय बालाजी (ईरोड ईस्ट), लोकेश तमिलसेल्वन डी. (राशिपुरम), विजय तमिलन पार्थिपन ए. (सेलम साउथ), एस. रमेश (श्रीरंगम), कुमार आर. (वेलचेरी), तेनारसु के. (श्रीपेरुम्बुदूर), वी. संपत कुमार (कोयंबत्तूर नॉर्थ), मोहम्मद फरवाज जे. (अरंथांगी), डी. शरथ कुमार (तांबरम), एन. मैरी विल्सन (आरके नगर) और विघ्नेश के. (किनाथुकडवु) शामिल हैं। लोक भवन में सुबह आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी नए मंत्रियों को पद व गोपनीयता की थी शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम विजय भी मौजूद थे।