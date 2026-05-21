एक और खुलासा: भवानीपुर के घरेलू वार्ड 73 में भी ममता को करना पड़ा हार का सामना

सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस चुनावी संकल्प को पूरा कर दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता को उनके अपने ही गढ़ में जाकर हराना है। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि सुवेंदु अधिकारी के लिए उनका संदेश एकदम साफ़ है। ममता को उनके घर में जाकर हराना है। शाह ने कहा था कि मैंने सुवेंदु अधिकारी से कहा था कि ममता को उनके घर में जाकर हराना है। सुवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पूर्व मिदनापुर जिले के कांथी के रहने वाले हैं, उनका दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर पहले से कोई राजनीतिक आधार या सांगठनिक पकड़ नहीं थी। इसके बावजूद, उन्होंने ममता के अपने ही वार्ड में उनसे दोगुने से भी ज्यादा वोट हासिल कर लिए।