जीआरएसई ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का युद्धपोत ‘संघमित्रा’

कोलकाता गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी) ‘संघमित्रा’ का जलावतरण किया। यह पोत चार एनजीओपीवी की श्रृंखला का पहला जहाज है, जिसे जीआरएसई नौसेना के लिए तैयार कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के उप-नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सायन मुख्य अतिथि थे। साथ ही अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। पोत का नामकरण उनकी पत्नी सरिता वत्सायन ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। जीआरएसई ने इससे पहले भी कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2014 में इस शिपयार्ड ने भारत का पहला निर्यात युद्धपोत ‘एमसीजीएस बराकुडा’ मॉरीशस को सौंपा था, जिसके लिए उसे रक्षा मंत्री पुरस्कार भी मिला। हाल ही में जीआरएसई ने एक ही दिन में तीन अलग-अलग श्रेणी के युद्धपोत पी17ए स्टील्थ फ्रिगेट, सर्वे वेसल लार्ज और एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट नौसेना को सौंपे। जलावतरण समारोह के दौरान आसमान तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया।