TN Cabinet : सीएम विजय ने रखे ये विभाग अपने पास, कौन बना तमिलनाडु का वित्त मंत्री

चेन्नई. आखिरकार तमिलनाडु में बनी टीवीके सरकार के मंत्रिमंडल का पहला हिस्सा तय हो गया। मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय समेत नौ मंत्रियों ने दस मई को शपथ ली थी। इसके ठीक छह दिन बाद मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शनिवार को मंत्रियों को आवंटित विभागों की मंजूरी दे दी। लोक भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सीएम की ओर से की गई अनुशंसा के आधार पर मंत्रियों को आवंटित विभागों को स्वीकार किया गया है। बता दें कि हालिया संपन्न चुनाव में 108 सीटों के साथ टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने कांग्रेस, वामदलों, वीसीके व आइयूएमएल के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। फिर राज्यपाल के निर्देश पर 13 मई को विधानसभा में बहुमत साबित किया। शक्ति परीक्षण में टीवीके को एएमएमके और एआइएडीएमके के बागी गुट के विधायकों ने भी वोट डाले थे।