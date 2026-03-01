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33 छात्राओं ने लगवाई एचपीवी वैक्सीन

छपारा. एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर छपारा विकासखंड के गोरखपुर स्थित कस्तूरबा गांधी की अधीक्षक अंजना शर्मा और हाई स्कूल के प्राचार्य गोविंद उइके ने जागरुकता का परिचय दिया। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही 33 छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा लाकर उन्हें एचपीवी का टीका लगवाया। बीएमओ डॉक्टर तामसिंह इनवाती ने [&hellip;]

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Sunil Vandewar

Mar 13, 2026

छात्राओं

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छपारा. एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर छपारा विकासखंड के गोरखपुर स्थित कस्तूरबा गांधी की अधीक्षक अंजना शर्मा और हाई स्कूल के प्राचार्य गोविंद उइके ने जागरुकता का परिचय दिया। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही 33 छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा लाकर उन्हें एचपीवी का टीका लगवाया। बीएमओ डॉक्टर तामसिंह इनवाती ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 14 से अधिक एवं 15 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को निशुल्क टीका लगाया जा रहा है।

#Delhiblastमें अब तक
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33 छात्राओं ने लगवाई एचपीवी वैक्सीन

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Published on:

13 Mar 2026 08:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / 33 छात्राओं ने लगवाई एचपीवी वैक्सीन

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