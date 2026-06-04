सिवनी में कांग्रेस विधायक की कार में हादसे के बाद लगी आग, एमएलए समेत तीन सवार बाल-बाल बचे

हैरानी की बात ये रही कि, जैसे ही कार में आग लगी वो अंदर से लॉक भी हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी में कुल तीन लोग सवार थे, जिनमें विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, उनके गनमैन राजू धुर्वे और ड्राइवर अन्नू शामिल थे। स्थानीय लोगों ने मदद से वाहन का कांच फोड़कर तीनों को समय रहते बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं, दूसरी तरफ देखते ही देखते कार पूरी तरह जल गई।