UCC से अलग रहेगा जनजातीय समुदाय, सीएम मोहन ने दिल्ली में कर दी बड़ी घोषणा

UCC In MP :मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से अलग रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति - रिवाज मानने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की। बुधवार को वे यहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून की पैरवी करते हुए कहा, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। सीएम ने कहा, यूसीसी को लागू करने मध्यप्रदेश सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने गुजरात में लागू प्रावधान का जिक्र करते हुए मप्र में भी यूसीसी में जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखने की बात कही।