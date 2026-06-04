AIIMS भोपाल में बीमारी की वेटिंग, पेट दर्द अभी हो रहा, सिटी स्कैन होगा 4 महीने बाद

AIIMS : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे भरोसेमंद अस्पताल कहे जाने वाले एम्स के भी हाल बुरे हैं। या यूं कहें कि, रेलवे की तर्ज पर यहां भी वेटिंग की प्रथा जोर - शोर से चल रही है। जिस तरह रेल टिकट बुक करने पर यात्री को वेटिंग दी जाती है, उसी तरह एम्स में भी जांच के लिए वेटिंग दी जा रही है। यहां हर रोज हजारों मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। फिर, जब डॉक्टर से मिलते हैं तो वो जांच लिखता है। जब जांच कराने जाते हैं तो पता चलता है कि, वहां वेटिंग चल रही है। वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं कई बार तो बीमारों को 4 महीने तक का नंबर दे दिया जाता है।