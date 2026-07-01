1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

सीएम मोहन यादव बने किसान, खेत में उतरकर बोया धान, सिवनी को दी 498 करोड़ की सौगात

CM Mohan Yadav Plants Paddy- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खेत में उतरकर बोया धान। सिवनी में 349.33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण।
2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Akash Dewani

Jul 01, 2026

cm mohan yadav plants paddy with farmers announces rs 498 crore projects

CM Mohan Yadav Plants Paddy- सीएम मोहन यादव ने सिवनी में बोया धान (फोटो सोर्स- Jansampark)

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी जिले में अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर खेत में धान बोया। दरअसल, सीएम ने सिवनी जिले के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने धान महोत्सव में शिरकत की, कोदो कुटकी बोनस का वितरण किया और विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सिवनी में 349.33 करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.8 करोड़ के भूमि-पूजन किए। उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन और कन्या पूजन किया। इसके अलावा सीएम यादव ने बालाघाट से सिवनी फोर लेन सड़क निर्माण, सिवनी के चमारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा की।

धान की फसल को मिला जीआई टैग

सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश की धान की फसल को जीआई टैग मिला है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के 3941 किसानों को 1000 रुपए मान से कोदो कुटकी बोनस के रूप में 282.99 करोड़ राशि दी गई है। राज्य सरकार श्रीअन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी दे रही है। प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए अभियान शुरू हुआ है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है।

सीएम ने सिवनी को दी 498 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बल योजना में सरकार दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अपंगता आने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। श्रमिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सिवनी जिले के समग्र विकास के लिए 349.33 करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 144.8 करोड़ के 43 कार्यों के भूमि-पूजन किए गए हैं।

पहले इन्हें गरीबों की फसल कहा जाता था - सीएम

उन्होंने कहा कि पहले कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का को गरीबों की फसल कहा जाता था। राज्य सरकार ने पिछले साल से श्रीअन्न खरीदने की शुरुआत की है। इस वर्ष मानसून पर अलनीनो का प्रभाव नजर आ रहा है। अगर बारिश कम होती है तो किसानों को तैयार रहना चाहिए कि वे कोदो कुटकी सहित सभी फसलों को तैयार कर लें।

सीएम ने कहा, कोदो-कुटकी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कर रहे काम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश के 3941 किसानों को 2829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के लिए 1000 रुपए मान से 2 हजार 83 लाख रुपए बोनस राशि दी गई है। राज्य में कोदो-कुटकी के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भी काम जारी हैं। डिंडोरी की सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर को जीआई टैग मिला है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना के माध्यम से लाभ दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में धान की फसल के लिए भी भावांतर योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन पर काम कर रही है।

केतन हत्याकांड- ‘दो आदमी क्या मरे, मर्दों में डर फैल गया’, केतन का मजाक उड़ाने वाली एमपी की डेंटिस्ट सस्पेंड

ये भी पढ़ें
MP Dentist Muskan Soni suspended for 5 years for mocking Ketan Agarwal murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 08:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सीएम मोहन यादव बने किसान, खेत में उतरकर बोया धान, सिवनी को दी 498 करोड़ की सौगात

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Doctors day: गरीब मरीज का भी नि:स्वार्थ करते हैं इलाज, किराए के लिए भी दे देते हैं पैसे

patrika news
सिवनी

अब ट्रेन या प्लेटफार्म पर भीख मांगने, उत्पात करने पर लगेगा जुर्माना, सिवनी स्टेशन पर चला अभियान

Public Trust Act 2026
सिवनी

सिवनी में धान महोत्सव, किसानों को 2.82 करोड़ और विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम मोहन यादव

Paddy Festival Seoni
सिवनी

अंधेरा गहराते ही लपलपा रहे जीभ, सिवनी में 3 जहरीले सांपों की दहशत

Fear of Krait Russell Viper and Cobra in Seoni
सिवनी

पिता के जाने के बाद उनकी अहमियत समझ पाए आयुष, गरिमा की हर बात समझते हैं पिता

patrika news
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.