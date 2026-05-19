भीषण गर्मी में हर कोई बेहाल, टंकियों में उबल रहा पानी, स्टेशन पर वाटर कूलर पड़ रहे कम

सिवनी. जिले में धूप और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं भीषण गर्मी में ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी जनरल एवं स्लीपर बोगियों में हो रही है। जनरल बोगी में हालत काफी खराब हो जा रही है। ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर भी कम पड़ जा रहे हैं। सोमवार को नागपुर-शहडोल एक्सप्रेस एवं शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों को ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल सिवनी रेलवे स्टेशन में इन ट्रेनों का स्टॉपेज महज दो मिनट है। दोनों टे्रन के पहुंचने का समय दोपहर में है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर वाटर कूलर की व्यवस्था तो है, लेकिन प्रर्याप्त नहीं है। ट्रेन के रूकते ही कई यात्री पानी का डिब्बा लेकर वाटर कूलर की तरफ दौड़े। हालांकि समय कम होने से कई यात्री पानी नहीं भर पाए। वहीं पास के नलों में गर्म पानी निकल रहा था। वहीं शाम को पेंचवैली एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना था कि गर्मी के दिनों में रेलवे को व्यवस्था बनानी चाहिए। वहीं बस यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।