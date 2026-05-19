ठगी की रकम से भोपाल में लोन पर ली बीएमडब्ल्यू कार, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार

सिवनी. कोतवाली पुलिस ने ग्लोबल मार्केटिंग में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 मई को प्रार्थी शिशांत सोनी एवं अन्य 5 लोगों द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी नितिन सोनी एवं ललित पुरोहित निवासी भोपाल द्वारा ग्लोबल मार्केटिंग में रकम लगाकर कम समय में दोगुना करने का प्रलोभन देकर उनके साथ कुल 39 लाख 29 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। रिपोर्ट पर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर भोपाल रवाना किया गया। जहां से आरोपी नितिन सोनी पिता गौरीशंकर सोनी(44) निवासी नेहरू नगर, मेहता परिसर, थाना कमलानगर, भोपाल, ललित पुरोहित पिता मोहनलाल पुरोहित( 36) निवासी निरुपम कॉलोनी, जाटखेड़ी, थाना मिसरोद, भोपाल को अभिरक्षा में लेकर सिवनी लाया गया।पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी नितिन सोनी ने ठगी की रकम से बीएमडब्ल्यू कार फाइनेंस कराई थी, जिसकी किस्त जमा कर रहा था। आरोपी नितिन मूलतः सिवनी का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से एक बीएमडब्ल्यू कार, 2 एंड्राइड मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नितिन सोनी का स्वयं का पासपोर्ट बना हुआ है। ठगी के बाद देश छोड़कर भागने की पूर्ण संभावना थी।दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त कर गहन पूछताछ की जा रही है।
छह लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज
सिवनी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ वर्तमान में 6 आवेदकों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अन्य पीड़ितों के भी आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। वही भोपाल में भी कई अन्य लोगों से ठगी किए जाने की आशंका है। आरोपियों के बैंक खातों एवं अन्य चल-अचल संपत्तियों की जानकारी एकत्र की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी, उनि राजेश शर्मा, प्र.आर. मनोज पाल, म.आर. निशा दोनावट की विशेष भूमिका रही।
पुलिस ने बच्चों को दिया मार्गदर्शन, ब्रेन से जुड़ी हुई गतिविधि
पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की पहल पर पुलिस परिवार एवं आम नागरिकों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पुलिस लाइन सिवनी में चलाए जा रहे 10 दिवसीय ब्राइटर माइंड्स अभियान के अंतर्गत 9वें दिन का सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सत्र में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न ब्रेन एक्टिविटीज एवं मानसिक क्षमता विकास संबंधी अभ्यास कराए गए। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास करना है। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी निरीक्षक संदीपिका ठाकुर एवं आजाक थाना प्रभारी निरीक्षक अनंती विशेष रूप से उपस्थित रहीं। दोनों अधिकारियों ने बच्चों से संवाद कर उन्हें अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण एवं सकारात्मक सोच के महत्व के संबंध में मार्गदर्शन दिया। बच्चों को गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा एवं नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया गया। ब्राइटर माइंड्स अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
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