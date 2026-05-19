ठगी की रकम से भोपाल में लोन पर ली बीएमडब्ल्यू कार, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार

सिवनी. कोतवाली पुलिस ने ग्लोबल मार्केटिंग में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 मई को प्रार्थी शिशांत सोनी एवं अन्य 5 लोगों द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी नितिन सोनी एवं ललित पुरोहित निवासी भोपाल द्वारा ग्लोबल मार्केटिंग में रकम लगाकर कम समय में दोगुना करने का प्रलोभन देकर उनके साथ कुल 39 लाख 29 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। रिपोर्ट पर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर भोपाल रवाना किया गया। जहां से आरोपी नितिन सोनी पिता गौरीशंकर सोनी(44) निवासी नेहरू नगर, मेहता परिसर, थाना कमलानगर, भोपाल, ललित पुरोहित पिता मोहनलाल पुरोहित( 36) निवासी निरुपम कॉलोनी, जाटखेड़ी, थाना मिसरोद, भोपाल को अभिरक्षा में लेकर सिवनी लाया गया।पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी नितिन सोनी ने ठगी की रकम से बीएमडब्ल्यू कार फाइनेंस कराई थी, जिसकी किस्त जमा कर रहा था। आरोपी नितिन मूलतः सिवनी का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से एक बीएमडब्ल्यू कार, 2 एंड्राइड मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नितिन सोनी का स्वयं का पासपोर्ट बना हुआ है। ठगी के बाद देश छोड़कर भागने की पूर्ण संभावना थी।दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त कर गहन पूछताछ की जा रही है।