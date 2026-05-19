शहर में 30 साल पहले बिछी पाइपलाइन से बुझ रही शहर की प्यास

सिवनी. जिले में एक तरफ जल जीवन मिशन परियोजना पूरी नहीं हो पाई है तो वहीं दूसरी तरफ शहर में बिछे वर्षों पुराने पाइपलाइन के माध्यम से लोगों की प्यास बुझ रही है। आए दिन यह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिससे लोगों के घरों तक या तो दूषित पानी पहुंचता है या फिर पानी की समस्या हो जाती है। बताया जाता है कि वर्ष 1995 में शहर की प्यास बुझाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था। वहीं सुआखेड़ा इंटकेवल एवं बंडोल प्लांट से लोगों को पानी दिया जा रहा है। बंडोल प्लांट में 12 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यह भी लगभग 4 दशक पुराना है। लाइन डैमेज हो चुकी है। इसकी वजह से कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में भारत सरकार की एक प्रमुख शहरी योजना अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत से सुआखेड़ा से बबरिया तक लगभग 28 किलोमीटर की नई मुख्य पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसमें पांच नई टंकियों का निर्माण एवं 15 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाना है। काम चल रहा है। हालांकि इसे पूरा होने में अभी समय लगेगा। बताया जाता है कि यह काम पूरा होने के बाद बंडोल प्लांट भी भविष्य में बंद कर दिया जाएगा। यानी बबरिया से ही पूरे शहर को पानी दिया जाएगा। हालांकि शहर में वर्षों पुरानी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर कार्य शुरु नहीं हुआ है। ऐसे में आए दिन समस्या खड़ी हो रही है। पंचायतों में भी टूटी पाइपलाइन से लोग पानी ले रहे हैं। नगर पालिका इन्हें नोटिस भी दे चुकी है। बताया जाता है अमृत 2.0 में ही शहर में वर्षों पुरानी पाइपलाइन बदलने की योजना है। वहीं कई क्षेत्र में पाइपलाइन विस्तार भी किया जाएगा।