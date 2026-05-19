कॉम्बिंग गश्त में 53 स्थायी वारंटी सहित 103 वारंट तामील

थाना कांहीवाड़ा में शादी समारोह में गए युवक पर मामूली बात को लेकर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 17 मई को फरियादी राजेश उर्फ गोलू ऐरपाचे निवासी सिद्ध बाबा मोहल्ला, जामुनटोला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 14 मई की रात्रि वह अपने साथी सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम निवासी लुंगसा के साथ ग्राम कटेगांव बारात में गया था। वहां मजाक में गाली देने की बात पर अज्जू नामक युवक एवं उसके तीन साथियों से विवाद हुआ था, जिसे मेहमानों ने सुलझा दिया था। वापस लौटते समय ग्राम मेहरापिपरिया के बाजार चौक के पास दो मोटरसाइकिलों से आए चारों आरोपियों ने फरियादी की मोटरसाइकिल रोककर गाली-गलौज व मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम के पेट में जानलेवा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल सतीश सड़क पर गिर गया। फरियादी डर के कारण मौके से भागकर अपनी ससुराल में छिप गया और 17 मई को हिम्मत जुटाकर थाना कांहीवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कांहीवाड़ा में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। संदेह के आधार पर चारों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का चाकू एवं दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। प्रकरण में धारा 25 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिनाख्तगी कार्यवाही लंबित होने के कारण आरोपियों के नाम-पते का खुलासा नहीं किया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई उपरांत चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। वही घायल युवक का इलाज नागपुर में चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।