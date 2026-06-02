सिवनी में निर्माणाधीन कुआं धंसा, बुजुर्ग दादी को बचाया गया, 7 घंटे रेस्क्यू के बाद निकले मां-बेटी के शव

Well Collapse In Seoni : मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर स्थित बंडोल थाना इलाके के दुकली गांव में स्थित एक निजी खेत में निर्माणाधीन कुआं धंसने से एक ही परिवार की तीन महिलाएं मलबे में दब गईं। बताया जा रहा है कि, मलबे में दबने वाली तीनों महिलाएं रिश्ते में मां-बेटी और दादी हैं। हादसे में मां - बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई है, जबकि बुजुर्ग नानी को समय रहते ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाल लिया है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।