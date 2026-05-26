राइस मिल, हाट बाजार और संपत्ति टैक्स से बढ़ी पंचायत की आय

यही वजह है कि अब छोटे विकास कार्यों के लिए पंचायत को सरकारी राशि का इंतजार नहीं करना पड़ता। बता दें कि 16वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से पंचायतों के अनुदान में 84 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। इसमें जो पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी उन्हें विकास के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। करीब 3000 आबादी वाले गोपालगंज पंचायत में तीन गांव शामिल हैं। पंचायत को चार वर्ष पहले जहां केवल डेढ़ से दो लाख रुपए टैक्स से प्राप्त होते थे, वहीं अब यह राशि बढकऱ करीब 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। पंचायत को मकान टैक्स से प्रतिवर्ष करीब दो लाख रुपए एवं बाजार बैठकी से प्रतिवर्ष साढ़े पांच लाख रुपए की आय हो रही है। वहीं राइस मिल से भी पंचायत को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए टैक्स मिल रहा है। इसके अलावा सामुदायिक भवन से भी आय हो रही है। इसी आय से पंचायत अब पुल-पुलिया, पाइपलाइन, बोर और अन्य छोटे मरम्मत कार्य स्वयं करा रही है। बिजली बिल का भुगतान, कर्मचारियों का वेतन, स्ट्रीट लाइट, स्टेशनरी, बोर सहित अन्य छोटे काम का खर्च भी पंचायत खुद उठा रही है। पहले इन कार्यों के लिए सरकारी राशि का इंतजार करना पड़ता था।