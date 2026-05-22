कमरे में घुसकर जेठ ने की जबरदस्ती, बहू ने विरोध किया तो ले ली जान, 12 दिन पहले हुई थी शादी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्बू लाल मरकाम सनकी और आपराधिक प्रवृत्ति का है वो एक मामले में जेल भी जा चुका है। आरोपी के मानसिक रूप से बीमार होने की बात भी सामने आई है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्चिंग कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस परिवार में खुशियों का माहौल था उसमें मातम छाया हुआ है।