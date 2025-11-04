Patrika LogoSwitch to English

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

Sonam Raghuwanshi: राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह सहित पांच आरोपियों पर कोर्ट में आरोप तय...।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 04, 2025

Sonam Raghuwanshi

Raja Raghuwanshi Murder Case New revelation Sonam Raghuwanshi Cleaned Blood From Murder Weapon

Sonam Raghuwanshi: मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi) की हनीमून ट्रिप (Honeymoon Trip) पर मेघालय में हुई हत्या के सनसनीखेज मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां कोर्ट ने राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी (sonam raghuvanshi) उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह सहित पांच आरोपियों पर आरोप तय किए हैं तो वहीं पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या जिस धारदार हथियार से की गई थी उसका खून सोनम रघुवंशी ने साफ किया था।

सोनम रघुवंशी ने खून से सना हथियार किया था साफ

मेघालय पुलिस की जांच में पता चला है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद धारदार हथियार दाओ पर लगे खून को पत्नी सोनम रघुवंशी ने खुद ही साफ किया था। हथियार पर लगे खून को साफ करने के लिए सोनम ने न तो कपड़े और न ही पेपर का इस्तेमाल किया था बल्कि आसपास उगी जंगली घास से ही खून को साफ किया था। इतना ही नहीं हथियार दाओ का खून साफ करने के बाद सोनम ने उसी दाओ से राजा रघुवंशी के मोबाइल को भी कुचला था जिससे की लोकेशन ट्रेस न हो सके।

राज-सोनम ने की थी मर्डर की प्लानिंग

अब तक पुलिस की पूछताछ और आरोप पत्र से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। राजा से सोनम की शादी होने के बाद भी राज और सोनम संपर्क में थे। पहले उनकी प्लानिंग थी की हनीमून पर ही सोनम की मौत का नाटक करके उसके गायब किया जाए लेकिन बाद में प्लान चेंज कर राजा रघुवंशी की हत्या की गई। राजा की हत्या करने के बाद सोनम और राज एक साल तक छिपने के बाद अपना घर बसाना चाहते थे। वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेमी राज कुशवाह ने अपने दोस्त विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी का साथ लिया और 23 मई को सोहरा के वेई सावडोंग पार्किंग क्षेत्र के पास एक खाई पर राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से वार कर उसे खाई में फेंक दिया था।

सोनम-राज सहित 5 आरोपियों पर आरोप तय

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक अदालत ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह और तीन हमलावरों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर आरोप तय किए हैं। राज और सोनम पर हत्या की प्लानिंग की और बाकी तीनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। मेघालय पुलिस अब सबूत नष्ट करने में शामिल तीन और आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

Sonam Raghuwanshi

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

Updated on:

04 Nov 2025 03:45 pm

Published on:

04 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

