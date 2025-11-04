राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

अब तक पुलिस की पूछताछ और आरोप पत्र से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। राजा से सोनम की शादी होने के बाद भी राज और सोनम संपर्क में थे। पहले उनकी प्लानिंग थी की हनीमून पर ही सोनम की मौत का नाटक करके उसके गायब किया जाए लेकिन बाद में प्लान चेंज कर राजा रघुवंशी की हत्या की गई। राजा की हत्या करने के बाद सोनम और राज एक साल तक छिपने के बाद अपना घर बसाना चाहते थे। वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेमी राज कुशवाह ने अपने दोस्त विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी का साथ लिया और 23 मई को सोहरा के वेई सावडोंग पार्किंग क्षेत्र के पास एक खाई पर राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से वार कर उसे खाई में फेंक दिया था।