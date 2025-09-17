स्वच्छता और हरियाली के लिए अब स्कूलों की तय होगी रेंकिंग

इन 6 बिंदुओं पर होगा मूल्यांकन

01- जल

स्कूलों में पर्याप्त जल स्रोत होना चाहिए। साथ ही बच्चों की पहुंच तक पानी की उपलब्धता हो। जल स्रोतों की नियमित जांच होना चाहिए।

02- शौचालय

स्कूलों में बालक और बालिका शौचालय अलग-अलग होना चाहिए। स्कूल में दिव्यांग के लिए अलग शौचालय बना हो। रखरखाव के साथ ही साफ -सफाई होना चाहिए।

03- साबुन से हाथ धोना

स्कूलों में हैंडवॉश यूनिट जरूर होना चाहिए। नलों में टोटियां लगी हों। साबुन की उपलब्धता हो। हाथ होने के लिए स्वच्छ पानी के इंतजाम स्कूल में रखना चाहिए।

04- संचालन एवं रखरखाव

स्कूलों में कचरा निपटान की व्यवस्था होना चाहिए। स्कूलों में हाईजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए।

05- व्यवहार परिवर्तन

बच्चों में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आना चाहिए।

06- मिशन लाइफ गतिविधियां

प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जागरूक किया जाता है। साथ ही बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।