खुले में पड़े हजारों क्विंटल धान, मौसम बिगड़ा तो होगा बड़ा नुकसान

सिवनी. जिले के 91 केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। हालांकि कई केंद्रों पर परिवहन न होने से हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। दूसरे गोदामों में सुरक्षित भंडारण कराने के लिए ट्रकों को परिवहन में लगाया गया है, लेकिन यह अप्रर्याप्त हैं। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ गया तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। सभी शासकीय गोदाम लगभग भर गए हैं। प्राइवेट वेयर हाउसों में भंडारण कराया जा रहा है। इसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। कई केन्द्र पर धान लेकर आने वाले किसानों को अपनी उपज रखने जगह नहीं बची है, जिससे खरीदी कार्य पर भी असर हो रहा है। जिला मुख्यालय से घंसौर के झिझरई ग्राम में धान खरीदी केन्द्र पर अव्यवस्था की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। यहां जंगलों के बीच खुले आसमान के नीचे हजारों कुंतल धान रखी गई है। परिवहन न होने की वजह से किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बारदाने न होने के कारण कई किसानों की तुलाई भी नहीं हो पा रही है। किसान राकेश सरयाम ने बताया कि परिवहन काफी धीमी गति से चल रहा है। 15 दिन से भुगतान नहीं हुआ है। परिवहन कर्ता एक से दो गाड़ी भेज रहे हैं। जबकि जरूरत 8 से 10 गाड़ी की है। अगर ऐसा चलता रहा तो छह माह में भी भुगतान होना मुश्किल है। वहीं खरीदी प्रभारी का कहना है कि दूर दराज का यह क्षेत्र है और खुले मैदान में खरीदी हो रही है। पूरा ग्राउंड भर गया है। परिवहन धीमी गति से हो रहा है। हम अपने स्तर से पूरा सहयोग कर रहे हैं।