हाइवे पर हादसा, ब्रिज के नीचे 20 फीट नीचे गिरी डंपर एवं कार, एक की मौत, 8 घायल

सिवनी. लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे-44 के सिमरिया मरझोर ब्रिज के पास शुक्रवार दोपहर ईंट से भरे डंपर ने खड़े कार में टक्कर मार दी।दोनों वाहन ब्रिज से नीचे खेत में जा गिरे। दर्दनाक सडक़ हादसे में डंपर में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं कार एवं डंपर में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डंपर में सभी मजदूर सवार थे। जानकारी के अनुसार ईंट लेकर डंपर मजदूरों के साथ गोपालगंज से सिवनी की तरफ जा रहा था। वहीं छिंदवाड़ा के श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी जितेन्द्र पिता रामप्यारे सूर्यवंशी(34) कार में अपने दो साथियों के साथ छिंदवाड़ा से सिवनी की तरफ जा रहे थे। शुक्रवार दोपहर तीन बजे नेशनल हाइवे-44 सिमरिया पुल के पास वे कार रोककर पेशाब करने लगे। दो साथी कार में ही बैठे थे। इसी दौरान पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों वाहन ब्रिज से नीचे गिर गए। हादसे में बरघाट के ताखला ग्राम निवासी संदीप मर्सकोले पिता जसपाल(20) की मौत हो गई।