27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

गंदी नाली एवं अतिक्रमण से परेशान वार्डवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत

सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Feb 27, 2026

जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 188 आवेदन


सिवनी. जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन मंगलवार को कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनसुनवाई में 188 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में तहसील केवलारी अंतर्गत ग्राम सरंडी निवसी चिंतामन पारधी ने खसरा ऑनलाईन दर्ज कराए जाने, वार्ड नंबर 6 केवलारी निवासी रमेश नाग ने भू-धारक पट्टा दिलाए जाने, तहसील छपारा अंतर्गत ग्राम डांगावानी निवासी त्रिवेणी पखारी ने ग्राम की पेयजल पाइपलाइन चालू कराए जाने, तहसील सिवनी अंतर्गत ग्राम डोरली छतरपुर निवासी उदय कुमार विश्वकर्मा ने वोटर आईडी कार्ड में सुधार कार्य कराए जाने, ग्राम जाम सिवनी निवासी मोहित साहू ने छात्रवृत्ति की राशि दिलाए जाने, समस्त भगतसिंह वार्ड सिवनी निवासी ने नाली साफ कराए जाने एवं अतिक्रमण हटाये जाने, ग्राम खैरी सिवनी निवासी कमला बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत अंतिम किश्त दिलाए जाने, ग्राम बिनेकी सिवनी रामदीन बघेल ने गरीबी रेखा का कार्ड बनाए जाने, तहसील धनौरा अंतर्गत ग्राम जामुनपानी निवासी हीरादास बैरागी ने मुआवजा राशि दिलाए जाने, तहसील कुरई अंतर्गत ग्राम धोबीसर्रा निवासी बस्तीराम परते ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि दिलाए जाने, ग्राम गोरखपुर कुरई निवासी अशीष अडम्बे ने सुपर 5000 हजार योजना का लाभ दिलाए जाने, ग्राम ग्वारी केवलारी निवासी राखी तेकाम ने अभिलेख दुरूस्त कराए जाने, सिवनी निवासी अंकित बघेल ने जाति प्रमाण दिलाए जाने, ग्राम चरगांव केवलारी निवासी सेवती बाई ने आवास का पट्टा दिलाए जाने, ग्राम झगरा केवलारी निवासी धीरज रजक ने जन्म प्रमाण पत्र दिलाए जाने सहित कुल 188 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / गंदी नाली एवं अतिक्रमण से परेशान वार्डवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव में शिविर लगा तो कलेक्टर को समस्या सुनाने उमड़े ग्रामीण

सिवनी

गोंदिया-जबलपुर रेललाइन दोहरीकरण से होगा बड़ा फायदा, पेंच टाइगर रिजर्व की बढ़ेगी कनेक्टिविटी

सिवनी

मनरेगा योजना अंतर्गत 24 अमृत सरोवर किए गए स्वीकृत

सिवनी

विधानसभा में बोले मंत्री-इस जिले में 74 पटवारी तीन साल से अधिक समय से जमे

सिवनी

एनएच-44 पर व्यवस्था फेल, ट्रक के केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.