एनएच-44 पर व्यवस्था फेल, ट्रक के केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक

सुबह 4 बजे तक जूझते रहे पुलिसकर्मी

छपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे-44 पर बुधवार की शाम उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी अरविंद यादव(40) अपने पिता धनीराम यादव(65)के साथ ट्रक में लोहे की पाइप लेकर जबलपुर की तरफ जा रहे थे। ट्रक अरविंद चला रहा था। वहीं दूसरा ट्रक मक्का लेकर झिलमिली से नेशनल हाइवे की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रणधीर नगर और झिलमिली गांव के पास दोनों ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक के केबिन में चालक अरविंद बुरी तरह फंस गया। तीन घंटे बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पिता धनीराम को मामूली चोटें आने पर प्राथमिक उपचार के लिए छपारा भेजा गया। अरविंद को केबिन से निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर बाद कटर की सहायता से अरविंद को बाहर निकाला गया।गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर किया गया। हादसे के बाद एनएच-44 के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। स्थिति को संभालने के लिए छपारा, बंडोल और लखनादौन थाना की पुलिस बल पहुंची। लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी के नेतृत्व में पुलिस टीम गुरुवार सुबह 4 बजे तक जाम खुलवाने और यातायात सुचारू करने में पसीना बहाती रही।