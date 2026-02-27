विधानसभा में बोले मंत्री-इस जिले में 74 पटवारी तीन साल से अधिक समय से जमे

सिवनी. भीमगढ़ संजय सरोवर परियोजना की नहरों में सीमेंटीकरण कार्य हेतु भारत सरकार ने इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार से अनुदान राशि संबंधी स्वीकृति हेतु 11 फरवरी 2025 को डीबीआई की बैठक में ली गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण 21 अगस्त 2025 को जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा जा चुका है। भारत सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण निविदा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है। यह जवाब विधानसभा में केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिया। उन्होंने बताया कि नहरों में जमा सिल्ट एवं तलछट को निकालने का कार्य वार्षिक अनुरक्षण मद एवं पीआईएम अंतर्गत किया जाना प्रतिवेदित है। विधानसभा में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने परिवहन विभाग से संबंधित सवाल किया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सिवनी में सभी वाहनों की मैन्युवल फिटनेस जांच करने से रोक लगा दी गई है। समस्त वाहनों को स्वचलित फिटनेस जांच केन्द्र जबलपुर से किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। यह निर्णय सडक़ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है।