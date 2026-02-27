गोंदिया-जबलपुर रेललाइन दोहरीकरण से होगा बड़ा फायदा, पेंच टाइगर रिजर्व की बढ़ेगी कनेक्टिविटी

सिवनी. केन्द्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में गोंदिया-जबलपुर रेललाइन दोहरीकरण परियोजना को स्वीकृति दे दी है। लगभग 231 किमी दोहरीकरण परियोजना कार्य के लिए अनुमानित लागत 5,236 करोड़ रुपए रखी गई है। परियोजना पांच वर्ष में पूरी की जाएगी। यह परियोजना महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश के गोंदिया, जबलपुर, मंडला, सिवनी एवं बालाघाट जिलों को लाभान्वित करेगी। यह मार्ग हावड़ा-मुंबई उच्च घनत्व नेटवर्क एवं इटारसी-वाराणसी मार्ग को जोड़ता है, जिससे उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इस परियोजना से 7.6 मिलियन टन वार्षिक अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता, प्रति वर्ष 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी(लगभग 63 लाख वृक्षारोपण के समतुल्य) सहित अन्य लाभ होगा। यह परियोजना कान्हा नेशनल पार्क एवं पेंच टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने में मददगार होगा एवं ऊर्जा संयंत्रों एवं खनन क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।